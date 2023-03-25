Çiğli’de skandal üstüne skandal... Önce Perşembe pazarı şimdi de Balatçık

CHP'li Çiğli Belediyesi, 15 yıldır Anadolu Caddesi üzerinde hizmet veren ve mülkiyeti şahsa ait Perşembe Pazarını geçen yıl Ekim ayında kapattı. Kapatılan pazarın yerine yine Anadolu Caddesi üzerinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeni bir alan belirledi. İnternet üzerinden duyuru yayınlayan Çiğli Belediyesi, yeni açılacak pazar yerinde tezgah sahibi olmak isteyen esnaf için 13 Ekim'de belediye toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağını duyurdu.
Bin 113 pazarcı esnafı, belgelerini tamamlayıp belediyeye dosya teslim etmesine rağmen bunlardan dörtte üçü hukuksuz bir şekilde kuraya dahil edilmedi. Pazar yerinde 412 tezgah varken sadece 250 tanesinin kuraya dahil edilmesi tartışma yarattı. Bu arada belediye kuraya katılan esnaftan belediye spor kulübüne bağış adı altında tezgah başına 60 bin lira bağış adı altında zorla para topladı.
KUPON YERLER EL ALTINDAN DAĞITILDI
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar kupon olarak tabir edilen tezgahların birilerine el altından peşkeş çekildiğini öne sürüp tartışmalı kura çekimini yargıya taşıdı. Derneğin başvurusunu haklı bulan İdare mahkemesi kura çekiminin yürütmesini durdurdu. SABAH yaşananları 'Rant kurasına ret' başlığı ile manşetine taşıdı.
PARALAR İADE EDİLMEDİ
Mahkeme kararı sonrası Çiğli Belediyesi, Perşembe Pazarını kapatmasına rağmen esnaftan topladığı paraları iade etmedi. Esnaf paraların bir an önce iade edilmesini istedi.
HEM BAŞKAN YARDIMCISI HEM DE KULÜP BAŞKANI
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar çarpıcı iddialarda bulundu. Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak'ın aynı zamanda Çiğli Belediye Spor Kulübünde Başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Acar; "Perşembe pazarı için esnaftan toplanan yaklaşık 12 milyon lira esnafa iade edilmediği gibi benzer bir durum bu sefer de Balatçık mevkiinde kurulmakta olan yeni Pazar yeri için söz konusu. Aldığımız duyumlara göre pazarcılıkla alakası olmayan kişilere el altından kura çekimi olmaksızın tezgahlar 20'şer otuzar dağıtılmış. Karşılığında da bu kişilerden belediye spor kulübüne bağış adı altında yüklü miktarlarda para alınmış. Bu tam bir skandal. Normal koşullarda belediyenin yeni açılacak pazar yeri için önce ilana çıkması ardından da noter huzurunda tezgah sahiplerini kura ile belirlemesi gerekirken yasa ve yönetmelikler göz ardı edilip resmen çiğneniyor. Belediye bir skandal bitmeden ikincisine imza atıyor. Her iki pazar yeri için bağış adı altında toplanan paranın 40 milyon lirayı bulduğu söyleniyor. Bu işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Deniz Çıtak ortalarda yok. Başkan Utku Gümrükçü yaşananlara seyirci kalmaktan başka bir şey yapmıyor. Esnaf çok öfkeli ve huzursuz. Toplanan paralar bir an önce iade edilmeli." diye konuştu. Acar Perşembe pazarında olduğu gibi Balatçık Pazar yeri içinde hukuki girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.