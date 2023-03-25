Çiğli’de skandal üstüne skandal... Önce Perşembe pazarı şimdi de Balatçık

HEM BAŞKAN YARDIMCISI HEM DE KULÜP BAŞKANI

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar çarpıcı iddialarda bulundu. Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak'ın aynı zamanda Çiğli Belediye Spor Kulübünde Başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Acar; "Perşembe pazarı için esnaftan toplanan yaklaşık 12 milyon lira esnafa iade edilmediği gibi benzer bir durum bu sefer de Balatçık mevkiinde kurulmakta olan yeni Pazar yeri için söz konusu. Aldığımız duyumlara göre pazarcılıkla alakası olmayan kişilere el altından kura çekimi olmaksızın tezgahlar 20'şer otuzar dağıtılmış. Karşılığında da bu kişilerden belediye spor kulübüne bağış adı altında yüklü miktarlarda para alınmış. Bu tam bir skandal. Normal koşullarda belediyenin yeni açılacak pazar yeri için önce ilana çıkması ardından da noter huzurunda tezgah sahiplerini kura ile belirlemesi gerekirken yasa ve yönetmelikler göz ardı edilip resmen çiğneniyor. Belediye bir skandal bitmeden ikincisine imza atıyor. Her iki pazar yeri için bağış adı altında toplanan paranın 40 milyon lirayı bulduğu söyleniyor. Bu işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Deniz Çıtak ortalarda yok. Başkan Utku Gümrükçü yaşananlara seyirci kalmaktan başka bir şey yapmıyor. Esnaf çok öfkeli ve huzursuz. Toplanan paralar bir an önce iade edilmeli." diye konuştu. Acar Perşembe pazarında olduğu gibi Balatçık Pazar yeri içinde hukuki girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.