Emine Erdoğan’dan Büyükşehir Hastanesi’ne övgü

HASTANEYİ GEZDİ

Kahramanmaraş Merkezli depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam edilirken devlet büyükleri ve eşlerinin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay'a gelen eşi Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 20 gün gibi kısa bir sürede kurulan Büyükşehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

"KOCAELİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Emine Erdoğan'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti. Emine Erdoğan hastane yetkililerinden bilgi alırken daha sonra hastanede yatan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanenin bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 54 yataklı hastaneyi 20 günde tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sundu. Tahir Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün hastaneyi gezdik. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" ifadesini kullandı.