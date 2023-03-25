Marmara Ünıversitesi’nden diploma yalanlarına tepki

Marmara Üniversitesi, Başkan Erdoğan'ın mezuniyeti ile diploması hakkında görsel ve yazılı basınla sosyal medyada yer alan yalanlara yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı. Erdoğan'ın 1981'in şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Talebi üzerine 3 Nisan 1981'de dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' verilmiştir.1 Kasım 1991'de diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen, dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diploma verilmiştir.Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup, 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.