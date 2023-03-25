Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14. yılı...

Bugün,Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı. Yüreği millet için çarpan Yazıcıoğlu'nun 55 yıllık ömrü, şüpheli bir helikopter kazası ile karlı dağların tepelerinde son buldu. Türk siyasi hayatına haksızlıklara karşı verdiği mücadelesiyle damgasını vuran Yazıcıoğlu, "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok" sözüyle hafızalara kazındı. Mamak Cezaevi'nde yazdığı "Üşüyorum" başlıklı şiir ise ölümünden sonra simge haline geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: "Hayatının her gününü bizlerle, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı ve bizim 'kötü' olarak nitelendirebileceğimiz hiçbir fiilin içinde yer almadı. Onu tanımış olmak, onun arkadaşı olmak, onunla bir mücadelenin içinde olmaktan hep gurur duyduk."Yakın dava arkadaşlarından Mahir Damatlar: "Necip Fazıl'ın tabiriyle, 'İçi alev alev iman, dışı pırıl pırıl Türk'tü. Devletin derin milletini iyi etüt etmiş bir isimdi. Sivaslı bir çiftçinin evladı olarak Anadolu insanının bütün özelliklerini Ankara'ya taşımıştır."