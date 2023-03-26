Muhsin Yazıcıoğlu, dualarla anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı. Anmaya, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve parti üyeleri katıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yılında Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma töreninde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun aile fertleri, Muhsin Yazıcıoğlu da bizim sadece liderimiz ya da genel başkanımız değildi. Din kardeşimiz, ağabeyimiz, dava arkadaşımızdı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı paylaşımda "14'üncü şehadet yıldönümünde, ila-yı kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.