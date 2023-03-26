Vatandaşlardan CHP’li belediyenin ağaç kıyımına tepki

Muğla Menteşe'deki Denizova mevkiinde Büyükşehir tarafından Güneş Enerjisi Santrali kurulması planlandı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, santral için bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti. Köylülerin yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepkiler yükseldi.

MUSKİ AĞAÇLARI KATLETTİ

Konunun takipçisi olacaklarını belirten AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, "Büyükşehir Belediyesi'ne geçen bir araziden bahsediyoruz. Yaklaşık 400 dönüm bir alan. Burada asırlık meşe ve palamut ağaçları bulunuyor. Köylü yıllardır bu ağaçları korumuştu. Belediye burada güneş enerji tarlası kurmayı planlıyor. MUSKİ, yenilenebilir enerji temin etmek isterken, ender yetişen palamut ve meşe ağaçlarını katlediyor. Bununla ilgili çok daha kullanılabilir yerler vardır. Belediye meclisinde ben bu konuda olumsuz oy vermiştim. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. Çiçek, tüm çevrecileri göreve davet ettiğini sözlerine ekledi.

YERİNE YENİSİ DİKELECEK

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada, "Sonuç olarak bölgede anıt ağaç olarak nitelendirilen ağaçlar korunacak ve kesilen yaklaşık 80 ağacın yerine 400 ağaç dikimi yapılarak hem doğa korunacak hem de enerji üretimi sağlanarak büyük bir tasarruf elde edilecektir" denildi.

OSMAN GÜRÜN SAHTE ÇEVRECİ

Ağaçların kesilmesine yöre halkı isyan etti. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, "Yazıklar olsun, atmış-yetmiş yıl önce o ulu ağaçların altında, çocukluk arkadaşlarımla, palamut pelitleri ile oynadığımızı hatırladım. O zihniyettekilerin işleri kayıtları doğadaki güzellikleri yok etmek. Ülke olarak bıktık artık. CHP Belediyeciliğinin sözde çevreci anlayışı. MUSKİ ve Osman Gürün sahte çevreciymiş. Başkan hani bunlar çevreciydi. Taksimde 3-5 ağaç kesildi diye ortalığı yakıp yıkmışlardı." ifadelerini kullandı.