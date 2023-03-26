Yavuz Ağıralioğlu’nu ajan ilan ettiler

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki göstermesine HDP'nin önemli isimlerinden ağır eleştiriler geldi.HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ağıralioğlu ile ilgili "Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz" dedi. Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından "AK Parti'nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar" diyerek isim vermeden Ağıralioğlu'nu hedef aldı."Ajan ve işbirlikçi" ifadelerini, genelde terör örgütü PKK, kendisini desteklemeyen bölge halkına yönelik kullanıyor.