BDP ile PKK işbirliği içinde

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video dolaşmaya başladı. 12 Haziran 2011'deki Genel Seçimler öncesi gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün'e katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP'nin (şu anki HDP) PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini, kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Mehmet Ali Birand, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BDP'yi PKK'nın bir uzantısı olup olmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Bazen kendileri söylüyorlar, biz zaten oranın bir uzantısıyız şeklinde bir ifadeleri var. Bizim öyle görüp görmeme ötesinde organik ilişkilerinin olduğunu onlarda söylüyor' dediği belirlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi HDP ile buluşarak oy istemesinin ardından, sosyal medyada yayılan video sonrası Millet İttifak'ının terör örgütünün uzantısı HDP ile olan pazarlığı tekrar tartışmaya açıldı. Son günlerde Millet İttifakı olarak HDP ile yapılan görüşmeyle gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılına ait röportaj sırasında söyledikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine hatırlatılarak, 'BDP'nin şimdiki HDP olduğunu bildikleri halde ve terör örgütüyle organik bağı olduğunu söylemesine rağmen bu görüşme ve destek talebi nasıl açıklanacak' denildi.