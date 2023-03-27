CHP’li başkana 2 yıl hapis talebi

CHP'liAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun skandallarına bir yenisini daha eklendi. Başkan Çerçioğlu ile Özel Kalem Müdür Vekili Tahir Olçum'un, katılımcılardan istenmesi zorunlu olduğu halde iş deneyim belgesi istemeden FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile bağlantılı şirketlere hizmet alım ihalesi vererek 432 bin lira kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı. Savcılığa ifade veren Çerçioğlu ile Olçum, olayda bir sorumluluklarının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, belediyede toplamda 432 bin 100 lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Çerçioğlu ile Olçum hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki şüpheli önümüzdeki günlerde Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.