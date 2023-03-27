Kızılelma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi kullandı. Erdoğan, Baykar çalışanları ve çocukları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.