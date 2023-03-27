Kökünü Kurutma Operasyonu: 14 şüpheliden 5’i tutuklandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Çeltikçi, Yeşilova ve Ağlasun'da uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtilmişti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 3 hassas terazi ile aparatlar ele geçirilmişti.