Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan kesinlikle satılamaz, kanuna aykırı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Kınık, soru ve eleştirileri de yanıtladı. Kınık, kamuoyunda tartışmalara neden olan Ahbap'a çadır satışı ile ilgili soruyu yanıtlarken, söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini hatırlattı. Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım" dedi.

Kınık'ın mesajları şöyle:

NEFRET OBJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜK: Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur, nefret objesine dönüştürüldük.

PARA İLE KAN SATIŞI KANUNA AYKIRI: (Kızılay'ın kan sattığı iddiaları için) Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz, bu kanuna aykırıdır. Kan ticaret konusu yapılamaz.

SAĞLIK HİZMETLERİ: Deprem bölgesinde Sağlık Bakanlığı koordinesinde 17 bin 114 kişiye sağlık hizmeti sunduk. Toplam 203 bin 678 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildi.

YEMEK VE SU HİZMETİ: Deprem bölgesinde mobil mutfak, fırın, sahra mutfağı dahil bin 300 araçla hizmet veriyoruz. Kızılay koordinesindeki beslenme platformlarında şimdiye kadar 207.1 milyon kişilik sıcak yemek çıktı. 17.1 milyon kişilik çorba, 203 milyon ekmek, 58.3 milyon litre su hizmetinin verildi.

AFAD'A 51 BİN 480 ÇADIR TESLİMATI: Barınma hizmetleri kapsamında ise toplam 130 bin 271 çadır sevk edildi. 474 bin 249 battaniye, 51 bin 27 ısıtıcı, 9 bin 850 yatak sevki sağlandı. Günlük bin 200 çadır üretimi yapabiliyoruz, son iki yılda ise AFAD'a 51 bin 480 çadır teslimatı yaptık.

GÜNLÜK 50 KONTEYNER: Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'nda günlük 50 konteyner üretebiliyoruz. Üretilen 769 konteyner deprem bölgesine gönderildi.

1,5 MİLYAR NAKDİ YARDIM: 13 lojistik merkezde 7 bin 647 araçla, 98 milyon 114 bin 13 kilogram malzeme taşındı. 3 bin 283 köy ve mahalleye giyim, gıda, hijyen seti, temizlik malzemesi ve oyuncak dağıtıldı. 2,5 milyon kişiyi kapsayan 583 bin haneye 1,5 milyar TL değerinde nakdi yardım gerçekleştirdi.

340 MİLYON TL DESTEK: 60 bin Kızılay Kart adlı alışveriş kartı dağıtıldı. Afet bölgesi dışındaki afetzedelere 340 milyon TL destek sağlandı.

ULUSLARARASI YARDIMLAR: Uluslararası alanda 101 ülkeden 154 kurum, 55 milyon 99 bin dolar ayni, 13 milyon 304 bin dolar nakdi yardımda bulundu.

KIZILAY'A BAĞIŞ MİKTADI 6 MİLYAR LİRA

Kınık, düzenledikleri kampanyalar ile ilgili şu bilgeleri verdi:

YARALARI BİRLİKTE SARALIM: Yaraları Birlikte Saralım Kampanyası çerçevesinde 1 milyar 203 milyon 731 bin ayni, 1 milyar 991 milyon 263 bin lira nakdi olmak üzere toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin lira yardım yapıldı. Bu yardımların 7 bin 443'ü kurumsal olmak üzere toplam bağışçı sayısı ise 3 milyon 699 bin 211 kişi.

TÜRKİYE TEK YÜREK: Türkiye Tek Yürek Kampanyasında taahhüt edilen bağış miktarı 919 milyon 982 bin lira olmakla birlikte bunun sadece 565 milyon lirası Kızılay'a geldi.

5,5 MİLYAR LİRALIK YARDIM: Kızılay'a yapılan taahhüt edilenlerle birlikte ayni ve nakdi bağış tutarı 6 milyar 57 milyon 210 bin liradır. Depremzedeler için bugüne kadar 5 milyar 530 milyon 163 bin lira harcandı.