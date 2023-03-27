SON DAKİKA | Bakan Akar: 60 bin Suriyeli gönüllü döndü

"Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."

"BU KESİNLİKLE İNSANLIK VE NEFRET SUÇUDUR"

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin soru üzerine Akar, "Bayrağımıza ve kutsal kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ BİR EYLEM"

Bu tür nefret söylemlerinin giderek yaygınlaştığına işaret eden Akar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: