Bakırköy Belediyesi işçilerinden eylem

2021'de toplu iş sözleşmesi talebiyle greve çıkan Bakırköy Belediyesi işçileri sözleşmenin imzalanmasıyla işbaşı yaptı. Sonlanan grevin ardından işçilerden bazıları işten çıkarıldı. İşini son verilen işçilerin işe dönüş için başlattıkları hukuki süreç devam ederken dün bir grup işçi, belediye önünde eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Yılmaz Şutanrıkulu, "Belediye-İş sendikasına güvenerek greve çıktık. Sendika başkanı Nihat Yurdakul grevi sonlandırdı, istemediğimiz rakamlarla bitirdi. Grevden kısa bir zaman sonra da belediye başkanı hak arayan, sesi çıkan arkadaşları 1 hafta sonra işten çıkardı. Biz 25-30 senedir belediyede çalışan kadrolu işçilerdik. Hiçbir gerekçe göstermeden iş akdimiz feshedildi" dedi.