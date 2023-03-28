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Giriş Tarihi: 28.3.2023 18:27

Başkan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu'na o sözleri hakaret sayılmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gara'daki şehitlerin sorumlusu Erdoğandır’ sözlerine ilişkin kullandığı ifadeler hakaret sayılmadı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na o sözleri hakaret sayılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Gara'daki şehitlerin sorumlusu Erdoğandır" sözlerini kullandı. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na hitaben "Yüzsüz, karaktersiz, cibilliyeti bozuk" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu ifadelerin hakaret sayılmadığını kaydederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, 'Gara'daki şehitlerin sorumlusu Erdoğandır' sözüne karşılık; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kılıçdaroğlu'na hitaben söylediği 'Yüzsüz, karaktersiz, cibilliyeti bozuk' ifadelerini hakaret saymadı" mesajını paylaştı.

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Başkan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu'na o sözleri hakaret sayılmadı
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