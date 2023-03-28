Haberler Gündem Haberleri BTK Başkanı Karagözoğlu: Depremden 3 milyondan fazla abone etkilendi
Giriş Tarihi: 28.3.2023 18:02

BTK Başkanı Karagözoğlu: Depremden 3 milyondan fazla abone etkilendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, deprem bölgesinde telefon abonesi olan her 5 kişiden birinin etkilendiğini, haberleşmede sıkıntı çektiğini söyledi. Karagözoğlu, bölgede 3 milyondan fazla abonenin depremden etkilendiğini de sözlerine ekledi.

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BTK Başkanı Karagözoğlu: Depremden 3 milyondan fazla abone etkilendi

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu sunum yapan Karagözoğlu, şu bilgileri paylaştı:

3 MİLYONDAN FAZLA ABONE ETKİLENDİ

Deprem bölgesinde 15 milyon 298 bin 221 abone bulunuyordu. Bu büyük felaketin her 5 telefon abonesinden birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşti. Bölgede 3 milyondan fazla abone depremden etkilendi.

Afet ve acil durumlarda baz istasyonları için motorin gönderilmiştir. Ara bağlantı santrallerinde sorun yaşanmamıştır. Söz konusu mobil baz istasyonlarından değişik sahalarda kurulu olanlardan 40 adeti depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren sahaya sevk edilmiş ve 3 mobil işletmecinin konumlandırılan sahalardan hizmet vermesi sağlanmıştır.

Depremlerin ilk anından başlamak üzere sahaya 2 bin 200'ün üzerinde personel, 40 römork tipi mobil baz istasyonu, 500'e yakın mobil baz istasyonu, 3 bin 500 jeneratör sevk edildi.

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BTK Başkanı Karagözoğlu: Depremden 3 milyondan fazla abone etkilendi
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