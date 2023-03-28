CHP’li Büyükşehir’in fahiş zammı cep yakıyor

GÜNLÜK 10 BİN TL

Marmaris Yat Limanında demirli Alman bayraklı bir tekneden günlük 9 bin 163 lira ücret alındığı iddia edildi. Vatandaşlar, Büyükşehir'in limandaki tadilatı dolayısı ile elektrik ve su hizmetinden yararlanamayan tekneden alınan bağlama parasını skandal olarak niteledi. Büyükşehir'in fahiş bağlama ücretinin turizm adına utan verici olduğu belirtildi.

ZAMLARDAN SONRA YOĞUNLUK AZALDI

Konuyla geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi "Artan işletme giderleri, enflasyon oranındaki artış ve piyasa değerleri göz önünde bulundurulmuş ücret tarifesi buna göre belirlenmiştir. Özetle uygulanmış olan tarife rakamları genel piyasa durumunun altında bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Büyükşehir'in zammından sonra Marmaris Yat Limanı'ndaki gemi yoğunluğu azaldı. Kendilerine yeni limanlar aramaya başlayan tekne sahipleri açıkta demirlemeye başladı.