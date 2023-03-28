CHP’li Büyükşehir’in fahiş zammı cep yakıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, Limanlar 2023 Dönemi Uygulanacak Fiyat Tarifelerini yayımladı. Tarifede önceki yıla göre fahiş derecede zam yapıldı. Büyükşehir'in bu zammına tekne sahipleri tepki gösterdi.
GÜNLÜK 10 BİN TL
Marmaris Yat Limanında demirli Alman bayraklı bir tekneden günlük 9 bin 163 lira ücret alındığı iddia edildi. Vatandaşlar, Büyükşehir'in limandaki tadilatı dolayısı ile elektrik ve su hizmetinden yararlanamayan tekneden alınan bağlama parasını skandal olarak niteledi. Büyükşehir'in fahiş bağlama ücretinin turizm adına utan verici olduğu belirtildi.
ZAMLARDAN SONRA YOĞUNLUK AZALDI
Konuyla geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi "Artan işletme giderleri, enflasyon oranındaki artış ve piyasa değerleri göz önünde bulundurulmuş ücret tarifesi buna göre belirlenmiştir. Özetle uygulanmış olan tarife rakamları genel piyasa durumunun altında bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Büyükşehir'in zammından sonra Marmaris Yat Limanı'ndaki gemi yoğunluğu azaldı. Kendilerine yeni limanlar aramaya başlayan tekne sahipleri açıkta demirlemeye başladı.
HIRSIZLIK BU!
Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, "Osman Gürün kendi vatandaşına acımıyor, yabancıya hiç acımaz. Rodos'ta bu büyüklükteki teknelerden günlük 110 Euro alınıyor, elektrik su dahil. Bu duyulursa yabancı tekneler gelmez. Gelen de 1 günden fazla kalmaz. Muğla Büyükşehir, Marmaris'in başına bela. Hırsızlık kardeşim, kim ne derse desin resmen hırsızlık, hatta bu olay direk vatana hainliktir, Euro'ya çevirsen bile nerdeyse 500 Euro yapar. Her gün daha ne kadar kötü olabiliriz diye düşünüp uyguluyorlar. Kötülük yapma masası kurulmuş belli ki. Demek ki ondan millet açıkta demir atıp bekliyor, tekne sayısı bu yüzden artmış. Korkarım böyle giderse esnaf kalmayacak" ifadelerini kullandı.