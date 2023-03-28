‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

7'li koaliyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreciyle ilgili videolar paylaştı.
KILIÇDAROĞLU YİNE SÖZ VERDİ
Kılıçdaroğlu, videolarda "Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek, Ben Kemal sana söz veriyorum " dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolar sonrası, akıllara yerel seçimlerde onlarca söz verip gerçekleştirmediği vaatleri getirdi.
VAATLERİ YİNE HAVADA KALDI
"Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yumdu.
KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ
Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.
KILIÇAROĞLU'NUN 'HER ÇİFTÇİYE TRAKTÖR' VAADİ YALAN OLDU
Çiftçiye bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı daha önce de her çiftçiye traktör dağıtılacağının sözünü vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı.
Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi "Durmadığınızı" pic.twitter.com/WYwsltue3f— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) December 20, 2022
ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA VAADİ
CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" denilmişti. "Mart'ın sonu bahar" sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi. Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! "Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma" gerçekleşmedi... | Video