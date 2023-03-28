‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

VAATLERİ YİNE HAVADA KALDI

"Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yumdu.

KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.

KILIÇAROĞLU'NUN 'HER ÇİFTÇİYE TRAKTÖR' VAADİ YALAN OLDU

Çiftçiye bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı daha önce de her çiftçiye traktör dağıtılacağının sözünü vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı.