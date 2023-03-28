‘Tayyip dede ne söz verdiyse tutar’

Depremin ardından Malatya'da evleri hasar gören ve kurulan çadırlarda kalan ailelere devlet desteği sürüyor. Evleri ağır hasar alan Erayabakan ailesi de çadır kentte yaşıyor. Abdülhamit Han Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ünzile Şule Erayabakan, kardeşi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Salih Erayabakan ile birlikte çadırda ders çalışıyor. Ünzile Şule Erayabakan, "Yaşım küçük olabilir ama devletimiz büyük. Devletimiz olmasaydı bizler ne yapardık? Evimiz ağır hasarlı oldu. İlk günden bugüne kadar devlet bize sahip çıktı. Şimdi çadırdayız. Yarın kendi evimize geçeceğiz. Tayyip Dede söz verdi. O söz verdiyse yapar" dedi.