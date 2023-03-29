600 Evler’in müteahhidi İzmir’de yakalandı

Antakya'da yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin Yapı Müteahhidi Hayrettin Ersoy (63) İzmir'de yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Ersoy ifadesinde, kooperatifin 1989 yılında yönetim kurulu başkanlığını, 2004 yılında vefat eden babası Sebahattin Ersoy'un yaptığını anlattı. Ersoy, "Benim bu 600 Evler ile herhangi bir alakam yoktur. Benim de orada dairem vardı. Babam da müteahhit değildi. Benim gibi otobüs karoseri ustasıydı" şeklinde kendisini savundu.