Başkan Erdoğan söz vermişti, selin vurduğu o ilçede doğalgaz heyecanı





"HER YÖNDEN KOLAYLIK SAĞLAMASI İÇİN DOĞALGAZIN GELMESİNİ İSTİYORUZ"

İlçede yaşayan Emine Çetinkaya da, "Doğalgazın bize her türlü faydası var. Doğalgazın gelmesi ile en azından sobalardan kurtulmuş olacağız. Her türlü zorluklarını yaşıyoruz. Odun ve kömür maliyetleri çok, yakması zor. Bunun her türlü zorluğunu yaşıyoruz. Biz kadınlar için de temizlik başta olmak üzere her yönden kolaylık sağlaması için doğalgazın gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"İŞ YERLERİ İÇİN DE FAYDA SAĞLAR"

İlçede esnaflık yapan Ergenç Kar ise doğalgazın iş yerlerinde de için de kolaylık sağlayacağını ifade ederek, "Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından doğalgaz sözü verilmişti. Süleyman Soylu da söylemişti. Biz de doğalgaz gelsin diye imza toplamıştık. Borular geldi. Faydası olacak. Odun, kömür çok pahalı. İş yerleri için de fayda sağlar. İstanbul'daki yaşlılarımız da geri döner. Kendi evlerine tekrar yerleşirler" ifadelerini kullandı.