Depremzede seçim havasına giremedi

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 3 milyonun üstünde vatandaş Ankara, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere başka illere gitti. Çadır ve konteyner kentlerin kurulması ile birlikte geri dönüşler de başladı. Son rakamlara göre geri dönenlerin sayısı 1.2 milyonu buldu. Önümüzdeki günlerde de dönüşlerin devam etmesi bekleniyor.Halen deprem sonrası başka illere gidip dönüş yapmayan depremzede sayısı 2 milyonu buluyor. Seçimlerde oy kullanabilmeleri için bu vatandaşların adres güncellemesi yapması gerekiyor. 2 Nisan'a kadar devam edecek adres güncelleme süresi içinde şu ana kadar sadece 400 bin depremzede gerekli işlemi yaptırdı. Bunların da 300 bini seçmen durumunda. 1 milyonun üzerinde seçmen güncelleme yaptırmazsa oy da kullanamayacak.Deprem bölgesinde yaşayanlardan 1 milyon civarında kişinin de sandığa gitmeyeceği düşünülüyor. Bu durumda seçime katılımın düşük olabileceği belirtiliyor. Deprem bölgesi dışına çıkan vatandaşların illerine geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir araştırma yapıldı. Buna göre başka illere gidenlerin yüzde 18'si "Geri dönmeyeceğim" diyor. Ama bunların büyük bölümünü memur gibi başka illerden çalışmak için gelen kişiler oluşturuyor. Yüzde 82 "Geri dönebilirim" diyor ama bunların içindeki yüzde 28'lik grup yine de kararsız. Geri kalan bölüm ise illerine "okullar kapanınca, evi teslim edilince, yaz döneminde" döneceğini ifade ediyor.