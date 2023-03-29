MARLIN SİDA KUZGUN-KY’yi ateşledi

Sefine Tersanesi öz kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi, MARLIN'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edildi.Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun-KY Seyir Füzesi, Görev Kontrol İstasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi. Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen MARLIN, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip36 knotluk hıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıdığı faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.