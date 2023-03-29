Muharrem İnce’den görüşme sonrası Kılıçdaroğlu’na: Hoşgeldiniz, güle güle

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin beklenen görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki isim açıklama yaptı. Muharrem İnce adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna "Ben öyle bir şey demedim" diyerek yanıt verdi.

Muharrem İnce ile birlikte kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. En büyük arzularımızdan biri bu. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a teşekkür ederim." dedi.

İNCE:HOŞGELDİNİZ, GÜLE GÜLE

Muharrem İnce ise şunları söyledi: Bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır fakat ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Aklınıza kim geliyorsa. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz.

Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM DEMEDİM"

Adaylıktan çekilecek misiniz? şeklinde gelen bir soruya ise İnce "Adaylıktan çekileceğim demedim." diye cevap verdi.