Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Ölümü göze alıp uçtular

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, "Gerekirse ölürüz" diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:Deprem günü meteorolojiyi incelediğimizde Adana hariç neredeyse bölgenin tamamında görüş açısının sıfır olduğunu görüyoruz. Kar var, sis var ve beraberinde de tabii ki kötü hava şartları var.6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca kalkış yapıyor. Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyor -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyor- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyorlar.Bu kar ve sis nedeniyle helikopterler havalanamayınca bir komutan diyor ki: "Savaştayız, gerekirse ölüme gidelim arkadaşlar." Pilotlarımız o sıfır görüşle Hatay'a, Maraş'a ve Antep'e ulaşıyorlar.Yine bakın, bölgeye ilk saatlerden itibaren kargo uçakları sevk ediliyor. 18 uçakla saat on bir itibarıyla bölgeye sevkiyatların yapıldığını görüyoruz.