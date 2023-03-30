Cumhur İttifakı ilk turda zafer kazanacak

Başkan Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüştü. Destici, 1 saat 10 dakika süren ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Seçimlere yönelik istişarelerde bulunduk. Seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Saha çalışmalarını paylaştık. Sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki, seçimlerde Cumhur İttifakı hem cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te ilk turda zafer kazanacaktır.