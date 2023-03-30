Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da 1982 yılında askerlik yapan Ahmet Hacıahmetoğlu'na ulaştı. Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ahmet Hacıahmetoğlu, askerlik anılarını anlattı:Kabataş Lisesi mezunuyum. 1981 yılında askere gittiğimde Tayyip Erdoğan ile aynı alayın istihkâm taburunda beraberdik. Erdoğan yakışıklı bir asteğmendi. Benim komşum olan Nuri Albayrak ile ayda bir-iki kere benim olduğum istihkâm taburu subay gazinosuna yemeğe gelirdi. O zamanlar herhangi bir asteğmen olarak tanırdım.4 yıllık üniversite mezunu olduğu için asteğmen olarak görev yapıyordu. Adam gibi adamdı. Askerde ben gazino sorumlusuydum. Tayyip Erdoğan beyefendi gibi gelir, mütevazı davranırdı. Yemeğe de bazen geç gelirdi. Ben de Tayyip Bey'e 'Komutanım sizi çok sevdim. Yemeğe geç gelmeyin, taze yemek yersiniz' dedim. O da kolunu omzuma koyup, 'Rızkımızda ne varsa onu yeriz' dedi.Askerde de yardımseverdi, şimdi de aynı. Sonradan buraya bir cenazeye de geldi görüştük. Komutanımın liderliği o günden belliydi.Bu ülkenin ona ihtiyacı var. Bu millet her yüzyılda mutlaka büyük bir lider yetiştirmiştir. Yüzyılımızın lideri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu ben demiyorum, dış güçlerin tavrından anlayabiliyoruz.Dış güçler, Tayyip Erdoğan'ı neden istemiyor? Çünkü Erdoğan güçlü bir lider. Bunlar 6'lı Masa değil, 6'lı kasa. Erdoğan'ın vatan, millet aşkı hiç bitmedi, bitmeyecek.