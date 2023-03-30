Erdoğan’ın adaylığında yasal hiçbir engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri, gerekse Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasa'ya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez" dedi. Muhalefet partilerinin Anayasa'ya aykırı yorum ve değerlendirmelere sığındığını aktaran Bozdağ, "Muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal ve kanuni hakkı olan cumhurbaşkanlığı adaylığını hukuka aykırı olarak engelleme girişimlerine bel bağlamaları, beyhude bir gayrettir" ifadelerine yer verdi.