CHP’li Gökhan Günaydın’ın sekreteri Eda Yıldız’ın skandal paylaşımları ortaya çıktı! Hem sekreter hem İBB çalışanı

Seçim meydanlarında kayırmacılığa son vereceği vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra İstanbul'a yıllarca hizmet etmiş tecrübeli kadroları çeşitli mazeretlerle işten çıkarttı. Çoğu işçiyi de asılsız iddialarla tazminatsız olarak işten çıkardı. İBB Başkanı ve yönetimi çıkartılan işçilerin peş peşe kazandığı hukuk zaferlerine aldırış etmedi. Yerlerine liyakatsiz, akraba kontenjanlarından, İYİ Parti, HDP ve CHP'li isimlerin referanslarıyla İBB ve iştiraklerde işbaşı yaptırıldı.

15-18 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Tecrübeli kadroların diskalifiyesi sonrasında İstanbul'da su, ulaşım ve hizmetler noktasında çöküntü yaşamasına rağmen İBB yönetimi kadroları doldurmaya devam etti. Bunlardan biri de eski CHP Ankara Milletvekil ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri oldu. CHP'li Gökhan Günaydın'ın 8 Kasım 2019 yılında İBB şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın iddiaya göre, sekreterini de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü İBB iştirakinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosuyla aldı. Düzenli maaşı yatan ve mail adresi olan Eda Ezgi Yıldız'ın şirkette hiç görülmemesi şüpheyi artırdı. Yaptığı araştırmada Yıldız'ın Günaydın'ın sekreteri olduğu ve işe gitmeden düzenli maaş aldığı öne sürüldü. Uzman maaşının ise ikramiye, sosyal denge ve sosyal yardım ödemeleri gibi ek ödeneklerin haricinde 15 bin ila 18 bin TL arasında olduğu, ek ödeneklerle birlikte maaşın 20-23 bin TL olduğu iddia edildi.

TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

Öte yandan İBB'den maaş alan sekreter Yıldız'ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Özellikle teröristlere ve kanlı eylemlerine duyduğu sevgi pes dedirtti. DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini paylaşarak, "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" yazdığı görüldü. Yine aynı şekilde PKK teröristlerince Güney Doğu'da başlattıkları eylemleri sonlandırmak ve vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız, "Bugün de devlet hamile bir kadını ve bebeği öldürdü. Bu bebeğe de terörist diyecek misiniz?" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımda yer alan görüntünün ise Suriye'de İŞİD ile YPG arasındaki çatışma sonrasında çekilen görüntü olduğu ortaya çıkmıştı. Yıldız bunun yanında terör suçundan hapiste bulunan eski HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı kısa süreli terk etmesine yönelik yorumunu ve Akşener'in masayı terk ederken öne sürdüğü iddialarıyla dalga geçtiği görüldü.

Ezgi Yıldız, paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.