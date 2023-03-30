İki bayramı birlikte yaşayacağız: Temmuzda asgari ücrete ara zam

ay Hürjet'ten TCG ANADOLU gemisine kadar pek çok önemli savunma sanayii projesinin sevincini milletle paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece iki bayramı bir arada yaşayacağız. Elektrikte tüm abone gruplarında nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayide doğalgaza da nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.Temmuzda yapacağız.dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Bu seçimde de benzer değişimler olacak. İşte bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğizÇıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra "Türkiye için hemen şimdi" diyerek yeni bir dönemi başlatacağız. Bu dönemin adı, şahlanış dönemi.