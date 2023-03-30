Nurdağı bayramda konteynere geçiyor

Gaziantep'inNurdağı ilçesinde tüm depremzedelerin Ramazan Bayramı'na kadar çadırlardan konteyner ve prefabrik evlere geçiş yapması planlanıyor. Merkez ve kırsalda toplam 7 bin 511 konteyner ve prefabrik evin kurulacağı ilçede koordinatör olarak görev yapan Rize Valisi Kemal Çeber, kurulumu devam eden konteynerlerin hizmete girmesiyle ilçedeki tüm depremzedelerin Ramazan Bayramı öncesinde konteynerlerde yaşamaya başlayacağını belirterek, "İlçedeki tüm çadırlar kaldırıldı. Vatandaşlarımızın bayramı prefabrik ev ve konteylerlarde karşılamalarını hedefliyoruz" diye konuştu.