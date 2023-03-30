Okan Müderrisoğlu yazdı: AK Parti... Yenilenme... Ve seçim stratejisinin ekseni...



Görünen o ki...

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları bir yandan asrın felaketi ile mücadele ederken diğer yandan asrın projelerini hayata geçirme iradesine odaklanacak. Eş anlı olarak 6'lı Masa ve yanına açılan Sofra'nın kısa vadeli hesaplarına, karmaşık çıkar ilişkilerine dikkati çekecek.

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Tablonun, icraat ve hizmet tarafından da ilerleyecek olursak...

Ana tema şu idi:

"Siyasetteki tecrübelerimiz bize, doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, icraatımızı hatırlatıp hedeflerimizi anlattığımızda kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını pek çok kez göstermiştir. Şimdi... Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi için milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz."

Erdoğan'ın, "çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele" döneminden sonra başlatacağını ilan ettiği, "şahlanış dönemi" ise "Yapacak daha çok işimiz var" sloganı ile şekillenecek.

Ve bütün bunların başarılması için "Türkiye Yüzyılı eşiğine" dikkat çekilecek. "Bu eşik, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma, milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını en üst seviyeye çıkarma eşiğidir. Önümüzdeki seçimler, bu imtihanın karar noktası olacaktır" çağrısı ile ete kemiğe bürünecek.