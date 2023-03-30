PKK’lı Bese Hozat, CHP liderine İmralı’yı adres gösterdi

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeşil ışık yakan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran'dan yeni bir açıklama geldi. Hozat, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de HDP Meclis Grubu'na gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı, "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" sözlerine karşı bu sefer uyarı gibi bir açıklamada bulunarak İmralı'yı adres gösterdi. İşte o açıklama: "Kürt sorunu, öyle sadece Meclis'te de çözülmez. Birçok aktörü, bileşeni var. Bu sorunun baş muhatabı tabii ki Abdullah Öcalan'dır. Bu gerçek görülmeden Kürtlerin oylarını devşirme hesabıyla bu sorun çözülmez. Kılıçdaroğlu'nun tutumu, evet önemli bazı şeyler de söylüyor. Ama bunun pratiği önemlidir. Somut adımı önemlidir elbette."