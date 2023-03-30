SON DAKİKA: CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'dan skandal terör paylaşımları! "İBB'de de çalışıyor" iddiası...

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terör örgütü dHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterildiği iddia edilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı. Yıldız'ın aynı hesaptan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlar yaptığı da görüldü. HDP'nin şartlarını kabul eden Kılıçdaroğlu'na PKK, DHKP-C ve FETÖ kanadından açık destek gelmişti.
CHP'Lİ GÖKHAN GÜNAYDIN'IN SEKRETERİNDEN ALÇAK TERÖR PAYLAŞIMLARI
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü tarafından makam odasında alçakça şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın fotoğrafını paylaştı. Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır." şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.
ORTAYA ÇIKINCA HESABINI KAPATTI
Ezgi Yıldız, terör paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabını erişime kapattı.
"İBB İŞTİRAKİNDE ÇALIŞIYOR GÖSTERİLİYOR" İDDİASI
Yıldız ile ilgili yapılan araştırmada dikkat çeken bilgiler de elde edildi. CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Yıldız'ın, aynı zamanda İBB iştiraki İSYÖN'de çalışıyor olarak gösterildiği iddia edildi.
KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARI VAR
DHKP-C terör örgütüne övgüler dizen Ezgi Yıldız'ın, Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu lehine paylaşımları da dikkat çekiyor. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun reklamını paylaşarak, "Sana söz umut bitmeyecek." yazdı.
PKK VE FETÖ KILIÇDAROĞLU'NA AÇIKTAN DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Bese Hozat ve Mustafa Karasu, 7'li koalisyona destek mesajları verdi. Yapılan açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın gitmesi için seçim sonuna kadar eylemsizlik kararı alındığı vurgulandı.