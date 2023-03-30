SON DAKİKA: CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'dan skandal terör paylaşımları! "İBB'de de çalışıyor" iddiası...

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terör örgütü dHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterildiği iddia edilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı. Yıldız'ın aynı hesaptan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlar yaptığı da görüldü. HDP'nin şartlarını kabul eden Kılıçdaroğlu'na PKK, DHKP-C ve FETÖ kanadından açık destek gelmişti.