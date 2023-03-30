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Giriş Tarihi: 30.3.2023 21:25

TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diledi.

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlatılan ve sonrasında tüm Türkiye'nin sahiplenerek öncülük etmesiyle BM'de ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü bu yıl ilk kez tüm dünya ülkeleri tarafından kutlanıyor.

Türkiye'nin bu hassas meseleyle mücadele kapsamındaki öncü ve vizyoner rolünün haklı gururunu yaşadığımız bu anlamlı günün, dünyamız için temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

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TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı
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