TBMM Başkanı Şentop'tan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı

"Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlatılan ve sonrasında tüm Türkiye'nin sahiplenerek öncülük etmesiyle BM'de ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü bu yıl ilk kez tüm dünya ülkeleri tarafından kutlanıyor.
Türkiye'nin bu hassas meseleyle mücadele kapsamındaki öncü ve vizyoner rolünün haklı gururunu yaşadığımız bu anlamlı günün, dünyamız için temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."
Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi @EmineErdogan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlatılan ve sonrasında tüm Türkiye'nin sahiplenerek öncülük etmesiyle BM'de ilan edilen 30 Mart #DünyaSıfırAtıkGünü bu yıl ilk kez tüm dünya ülkeleri tarafından kutlanıyor.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 30, 2023
Türkiye'nin bu…