3 Nisan’da yüz yüze eğitim başlıyor

Yükseköğretım Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dün düzenlenen basın toplantısında üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:YÖK olarak depremin etkilerini azaltmak için birtakım tedbirler aldık. 17 Şubat'ta deprem nedeniyle uzaktan öğretime geçmiştik. 3 Nisan'da uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilmesine ilişkin kararlar ilgili kurullarda alınarak gerekli düzenlemeler yapılacak.Bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitim içeren uygulamalar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzak öğretim yöntemiyle çevrim içi yapılmasına karar verildi.Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrenciler bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek.