CHP’li belediye maaş veremiyor işçiler iş bıraktı: Sokaklar çöple doldu

DİSK Genel İş 8 No'lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri, maaşların eksik ve zamanında yatmaması nedeniyle iş bırakma eylemi başlattılar. Temizlik biriminde çalışan işçilerin iş bırakması sonucu sokaklar çöple doldu. Belediyenin şantiyelerinde ve saha birimlerinde çalışan işçiler de işbaşı yapmayarak belediye yönetimine alacaklarının tamamen yatırılmasını talep etti. İşçilerin eylemlerinin, geriye dönük alacakları ve ücretleri ödenene kadar süreceği öğrenildi.Maaş sorununun çözülmemesi durumunda eylemlerinin artarak devam edeceğini belirten Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Ücretlerimiz yatmazsa görüşmeler olmazsa eylemlerimiz devam edecek. Kent AŞ'deki şirkette ocak ayı maaşı 7 taksitte yattı, henüz tamamlanmayan arkadaşlarımız var. Şubat ayı maaşı hiç ödenmedi. Personel AŞ'nin de şubat ayı maaşının yüzde 75'i yattı sadece. İşçiler sendikadan bu sorun çözülene kadar işin peşinin bırakılmamasını talep ediyor" dedi.İşçilerin maaşlarını geç almasından kaynaklı yaşadıkları problemleri de anlatan Gümüştekin "İşçiler elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Bankadan kredi çektiler, onları ödeyemiyorlar. Bankaların kara listesinde olanlar, tefecilerden borç alanlar var. Önceden işçiler birbirinden borç alırdı, şimdi maaş alamadıkları için birbirlerinden borç alamıyorlar. İşçiler borçlarından kaynaklı evlerini, arabalarını satışa çıkardılar" diye konuştu.