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Giriş Tarihi: 31.3.2023 23:56 Son Güncelleme: 31.3.2023 23:56

Emine Erdoğan UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile bir görüşme gerçekleştirdi

AA
Emine Erdoğan UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Russell ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldiğini bildirdi.

UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel işbirliklerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Russell'ın "SıfırAtık İyi Niyet Beyanı'nı" da imzalayarak desteğini belirtiğini aktaran Erdoğan," Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

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Emine Erdoğan UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
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