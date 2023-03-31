İZBETON, iş adamını iflasın eşiğine getirdi

TİCARİ İTİBARIM MAHVOLDU

"Şirketimin üzerine şu ana kadar gelmiş 30'u geçkin icra işlemi var" diyen Kıvrakdal; "Bütün çeklerim vuruldu. Ticari itibarım, adım mahvoldu. MSR inşaatın, Ahmet Kıvrakdal'ın İzmir'de bir ismi, kurulu iş düzeni, bünyesinde çalışan yüzlerce çalışanı vardı. Şu anda yanımda 3 çalışanım ve iki evladımdan başka kimse kalmadı. Şirketimi ayakta duramaz, nefes alamaz hale getirdiler." diye konuştu.

HERŞEY SOYER'İN SEÇİLMESİ İLE BAŞLADI

2007 yılından bu yana İZBETON'dan sürekli Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde ihale alıp iş yapmakta olduğunu belirten MSR İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kıvrakdal; "2019 seçimleri sonrası Tunç Soyer'in belediye başkanı seçilmesi ile birlikte büyükşehir belediyesinde sürekli olarak ödemelerde gecikmeler olmaya başladı. Özellikle bu gecikmeler firmama daha çok yüklenilerek oldu. Bugüne kadar İZBETON'dan kendi firmam üzerinden 6, 1 tane de Aran Hafriyatla ortak olmak üzere toplam 7 ihale aldım. Bergama'da Çeşme'ye Alaçatı'dan Kiraz'a kadar İzmir'in her köşesinde çalıştım. Kaldırım düzenlemesi, satıh kaplama, asfalt yama, asfalt serim işi istinat duvarı, kanalizasyon hat bağlantıları gibi birçok iş yaptım. 2020'de şirket bünyesinde yaklaşık 150 çalışanım vardı. 2019 ve 2020'de alacaklarım oluştu. Zaman zaman bu alacaklar 40 milyon liraya kadar da çıktı. Bir dönem faturalarımızı kestirmediler. Faturaları kestirmeyip hak edişleri bilerek, geciktirerek, imalatın şartnameye uygun yapılmadığı gibi çeşitli bahanelerle sürekli haksız kesintiler yaptılar. Bunların altında yatan asıl sebep beni ihaleye sokmayarak kendi yandaşlarına yer açmak. onları ihaleye sokmaktı." diye konuştu.