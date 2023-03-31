İZBETON, iş adamını iflasın eşiğine getirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesi ile birlikte İZBETON'da ödemelerde aksamalar yaşanmaya başladığını öne süren Kıvrakdal; "2.5 yıldır İZBETON'dan 11 milyon lirayı bulan alacağımı alamadığım için maddi, manevi zor duruma düştüm. Beni resmen batırdılar. Bu durumdan başta Tunç Soyer olmak üzere herkesin haberi var" dedi. 2 yıldır İZBETON'un ihalelerine girmediğini belirten Kıvrakdal; "İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tarafından ihalelere girip teklif vermemem konusunda uyarıldım. İhalelere girmem durumunda batırılmakla tehdit edildim. 2.5 yıldır 11 milyon lirayı bulan alacağımı bir türlü alamıyorum. Benim İZBETON'a girmemi dahi yasakladılar. Hem maddi hem de manevi yönden batmış durumdayım." Dedi. Öte yandan SABAH'ın ulaştığı İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip; "Bu iddiaların hiçbiri bizim açımızdan ciddi değil. Çünkü doğru değil, yalan. Yalan ya da yanlış şeyler." Diye konuştu.
TİCARİ İTİBARIM MAHVOLDU
"Şirketimin üzerine şu ana kadar gelmiş 30'u geçkin icra işlemi var" diyen Kıvrakdal; "Bütün çeklerim vuruldu. Ticari itibarım, adım mahvoldu. MSR inşaatın, Ahmet Kıvrakdal'ın İzmir'de bir ismi, kurulu iş düzeni, bünyesinde çalışan yüzlerce çalışanı vardı. Şu anda yanımda 3 çalışanım ve iki evladımdan başka kimse kalmadı. Şirketimi ayakta duramaz, nefes alamaz hale getirdiler." diye konuştu.
HERŞEY SOYER'İN SEÇİLMESİ İLE BAŞLADI
2007 yılından bu yana İZBETON'dan sürekli Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde ihale alıp iş yapmakta olduğunu belirten MSR İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kıvrakdal; "2019 seçimleri sonrası Tunç Soyer'in belediye başkanı seçilmesi ile birlikte büyükşehir belediyesinde sürekli olarak ödemelerde gecikmeler olmaya başladı. Özellikle bu gecikmeler firmama daha çok yüklenilerek oldu. Bugüne kadar İZBETON'dan kendi firmam üzerinden 6, 1 tane de Aran Hafriyatla ortak olmak üzere toplam 7 ihale aldım. Bergama'da Çeşme'ye Alaçatı'dan Kiraz'a kadar İzmir'in her köşesinde çalıştım. Kaldırım düzenlemesi, satıh kaplama, asfalt yama, asfalt serim işi istinat duvarı, kanalizasyon hat bağlantıları gibi birçok iş yaptım. 2020'de şirket bünyesinde yaklaşık 150 çalışanım vardı. 2019 ve 2020'de alacaklarım oluştu. Zaman zaman bu alacaklar 40 milyon liraya kadar da çıktı. Bir dönem faturalarımızı kestirmediler. Faturaları kestirmeyip hak edişleri bilerek, geciktirerek, imalatın şartnameye uygun yapılmadığı gibi çeşitli bahanelerle sürekli haksız kesintiler yaptılar. Bunların altında yatan asıl sebep beni ihaleye sokmayarak kendi yandaşlarına yer açmak. onları ihaleye sokmaktı." diye konuştu.
SOYER'İN DE HABERİ VARDI
Yaşananlardan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere İZBETON ve Büyükşehir'in üst düzey yöneticilerinin çoğunun haberi olduğunu öne süren Ahmet Kıvrakdal; "Bu yıllardır eziyet şeklinde devam etti. İZBETON'a defalarca noter kanalı ile ihtar çektim. Bu ihtarlarda benim ödemelerimin neden yapılmadığını, hak edişlerimin neden geciktirildiğini, hak edişleri yapmama rağmen neden faturalarımın kesilmediğini, yapmayı taahhüt ettiğim işlerin tamamını yapmış olmama ve imzaların tam olmasına rağmen neden hak edişlerden keyfi kesintiler yapıldığını sordum. Fakat bir sonuç elde edemedim" diye konuştu.
İZBETON'A GİRMEMİ YASAKLADILAR
İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın kendisinin İZBETON'a girmesini yasakladığını iddia eden Kıvrakdal: "İZBETON'a her gittiğimde bana randevu alıp da gelmem söylendi. İZBETON'da sonuçta bir kamu kurumu sayılır. Beni neden İZBETON'a almıyorsunuz. Almama gerekçeleriniz nelerdir diye defalarca dilekçe ile yazılı olarak müracaat ettim. İZBETON'un Genel Müdürü Heval Savaş Kaya yaklaşık 2.5 yıldır benimle hiçbir şekilde görüşmüyor. Görüşme taleplerimi geri çevirip görüşecek bir şey yok diyor. Olay artık İZBETON'a giremezsin noktasına kadar geldi."
İFLASIMA SEBEP OLDULAR
Alacaklarını alamadığı için bankalardan yüklü miktarlarda kredi çekmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Kıvrakdal; "Kredileri alırken temlik etmek durumunda kaldım. Temlikleri alırken beni temlik kredilerini ödeyeceklerini fakat faizlerini ödemeyeceklerini söyleyerek tuzağa düşürdüler. Düşürdükten sonra da verdikleri temlikleri ödemeyerek bana yıllarca kat kat fazlası faiz ödettiler. Dolayısı ile iflasıma sebep oldular. Şu anda adım atamaz duruma geldim. Kendilerine rant sağlayacak nemalanacakları bir takım insanları ön plana çıkarıp bizi yok ettiler" dedi.
İCRA TAKİBİ BAŞLATTTIM AMA…
Alacaklarını tahsil etmek için İZBETON hakkında 2018'de icra takibi başlattığını belirten Kıvrakdal; "Borçları olmasına rağmen borcumuz yoktur diyerek icra takibine itiraz ettiler. Sonrasında beni çağırıp firmanı batırırız şeklinde tehdit edip icra takibini davaya dönüştürmemi engellediler. En son canıma tak etti. 1.5 ay evvel tekrar icra takibi başlattım. Bu sefer de arabulucuya gelip 'Gitsin dava açsın. Borcumuz yok' diyerek yine inkara yöneldiler. Eğer Güneydoğulu değilsen İZBETON'da iş yapman mümkün değil." Dedi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SEYİRCİ KALDI
Son olarak eski ortağı tarafından genel müdür yardımcısı ile görüşme yapacakları bahanesi ile dün İZBETON'un önüne çağrıldığını belirten Kıvrakdal; "Oraya gittiğimde içlerinde eski ortağımın da bulunduğu 5-6 kişi beni bekliyordu. Kendileri ile aramızda geçmişteki ortaklığımızdan ötürü icra konuları vardı. Benden MSR inşaat olarak alacaklarımı Aran Hafriyata devrettiğime ilişkin imzalı yazı istediler. Kabul etmeyince de üzerime saldırdılar. Yüzüme aldığım yumruk darbeleri nedeniyle burnum kırıldı. İZBETON'un güvenlik görevlileri de müdahale etmeyip yaşananlara seyirci kaldı. Zaten istedikleri de oydu." Diye konuştu.
HEPSİ YALAN YA DA YANLIŞ
SABAH'ın ulaştığı İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi. "Telefonun gazeteciden geldiğini bilseydim zaten geri dönüş yapmazdım" diyen Kaya; "Bu iddiaların hiçbiri bizim açımızdan ciddi değil. Çünkü doğru değil, yalan. Yalan ya da yanlış şeyler." Diye konuştu.