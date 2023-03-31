Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları: