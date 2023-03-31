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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Kızılelma 2024’te seri üretimde

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Kızılelma 2024’te seri üretimde
BAYKAR'IN tamamen özkaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, test programı kapsamında gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. 2024'ün başında Kızılelma'nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz" dedi.
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Kızılelma 2024’te seri üretimde
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