Kızılelma 2024’te seri üretimde

BAYKAR'IN tamamen özkaynaklarıyla
milli ve
özgün olarak geliştirdiği
Bayraktar
Kızılelma insansız
savaş uçağı, test
programı kapsamında
gerçekleştirilen
Orta İrtifa Sistem
Tanımlama Testi'ni
de başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar,
"Bu gerçekleştirdiğimiz
üçüncü test
oldu. Bundan sonra
da geliştirme faaliyetlerimiz
kapsamında
birçok testimiz
devam edecek.
2024'ün başında
Kızılelma'nın seri
üretimine başlamayı
hedefliyoruz. Bunun
yanında dünyanın
kısa pistli gemilerine
inip kalkabilen
ilk SİHA'sı olacak
Bayraktar TB3'ün de
ilk uçuşuna hazırlanıyoruz"
dedi.