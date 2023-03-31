Mısır Çarşısı’ndaki patlamaya ilişkin Pınar Selek’in yargılanması başladı





5. KEZ YARGILAMA BAŞLADI



15. Ağır Ceza Mahkemesi, Fransa'da yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar vermişti. Mahkeme, diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetmişti. 5. kez başlayan yargılama İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan sanık Pınar Selek katılmazken avukatı ve aynı zamanda babası Alp Selek, Türk ve Fransız barosu avukatları katıldı.



ULUSLARARASI İSTİNABE YOLUYLA İFADE ALINMASI İSTENDİ



Usule ilişkin beyanda bulunan avukat Akın Atalay, 4 kez verilmiş beraat kararının tekrarlanması gerektiğini belirterek, ''Yeni bir beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Mısır çarşısında patlama iddiası var bu konu aydınlığa kavuşsun, hakikat ortaya çıksın istiyoruz. Müvekkil yurtdışında başarılı bir eğitmen olup, Fransa'da belirtilen adreste uluslararası istinabe yoluyla ifadesinin alınmasını talep ediyoruz'' dedi.



''İMKANIMIZ OLURSA MÜVEKKİLİ HAZIR EDECEĞİZ''



Diğer sanık Abdulmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil ise, ''Bizim Mısır Çarşısı'nda beraat kararlarıyla ilgili herhangi bir temyizimiz yoktur. Karar zaten kesinleşmiştir. Mahkemenin tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiş olması her türlü usul ve yasaya aykırıdır. Biz bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Daha sonra hazır etme imkânımız olursa müvekkili hazır edeceğiz'' şeklinde beyanda bulundu.



FRANSIZ AVUKATLAR KATILDI



Fransa noterinden vekil olarak atanan Fransız avukat Martin Pradel, 25 yıldır süren davanın sonunda Pınar Selek'in suçsuz bulunmasını umut ettiklerini ifade ederek, ''Bilgi ve bağımsızlığı temsil eden bu kadının kim olduğunu göreceğinize karşı umudum var. Patlamanın bir saldırı dışında olduğunu göreceğinize, Pınar Selek'e karşı acıların son bulacağına karşı umudum var'' dedi.



SAVCI BOZMA KARARINA UYULMASINI TALEP ETTİ



Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini ve Selek'in avukatının istinabeye ilişkin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Savcılık ayrıca, yargılama sonucu sanıkların alabilecekleri ceza miktarı da gözetilerek sanık Selek hakkında tutukluluk halinin devamı ile hakkında çıkarılan kırmızı bülten gereğinin yerine getirilmesinin beklenilmesine, ayrıca diğer sanık Öztürk'ün yakalama kararının devamını talep etti.



TALEPLER REDDİLDİ



Ara kararının açıklayan mahkeme, sanık Pınar Selek'in savunmasının uluslararası istinabe suretiyle alınması yönündeki talebi reddetti. Sanık Pınar Selek hakkındaki kırmızı bülten kararın devamına, , sanık Abdulmecit Öztürk'ün tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma Eylül ayına ertelendi