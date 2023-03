PKK elebaşı Sabri Ok’tan Kılıçdaroğlu’na açık destek

HDP, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken, silahlı terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik peş peşe destek açıklamaları geliyor. PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine ilişkin yaptığı açıklamadan sonra bir açıklama da PKK elebaşı Sabri Ok'tan geldi. "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. 6'lı koalisyonun arkasında durduklarını belirten Ok, "Şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" diyen Ok, bu açıklamalarıyla küresel güçlerin de kendilerini desteklediğini itiraf etmiş oldu. PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim 'şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz' demiş. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir" diyerek 6'lı koalisyona verdiği desteği itiraf etti.