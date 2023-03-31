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Giriş Tarihi: 31.3.2023 23:44 Son Güncelleme: 1.4.2023 00:08

Terör örgütünde çözülme sürüyor! Teslim oldular

Hakkari'de 2 kadın PKK'lı kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu

İHA
Terör örgütünde çözülme sürüyor! Teslim oldular
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kadının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 30 Mart 2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim olmaları sağlanmış olup, ilimize getirilerek aileleri ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.
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Terör örgütünde çözülme sürüyor! Teslim oldular
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