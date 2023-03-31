Tonlarca ‘rezene çayı’ içsen bile hazmedemezsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir..." ifadelerine yer verdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:Böylece aslında 7'li Masa'da kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler..."Hakarete uğradım" diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır... "Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık" dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!Aslında Sn Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir. ANKARA