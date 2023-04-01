Bakan Çavuşoğlu Sakarya’da gençlerle sahur yaptı

Hemşehri Dernekleri iftar programının ardından Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk KYK Yurdu'nu ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Bağlar Caddesi'ni gezdi, bazı kafelerde gençlerle oturup sohbet etti.