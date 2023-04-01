Bakanlar MSC Gemisi’nde depremzedelerle iftar yaptı

Hatay'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez basın açıklaması yaptı. Her iki bakanda konuşmasında çeşitli müjdeler verdikten sonra beraberindeki heyetle birlikte MSC Gemisinde depremzedelerle birlikte iftar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antakya'daki programlarının ardından İskenderun ilçesine geçerek ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerle toplantı yaptı. Bakan Karaismailoğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de eşlik etti. Toplantının ardından AYGM Tahkimat yerini inceleyen bakan Karaismailoğlu, ardından Tosyali Demir Çelik Fabrikası'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu daha sonra İskenderun sahil bandında yaşanan taşkınlardan etkilenen bölgede inceleme yaptı. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun Kaymakamlığı'nda AYGM yetkilileriyle toplantıya katıldı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Toplantı çıkışı İskenderun Limanı'nda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun sahilinde deniz taşkını olan bölgelerde inceleme yaptığını söyledi. Bakan Dönmez, "Başta elektrik olmak üzere doğalgaz alt yapısıyla alakalı sorunları artık tamamen bitirdik desek yeridir. Çok istisnai, münferit, yıkımın çok olduğu yerlerde zaman zaman münferit bağlantı talepleri geliyor. Orada da vatandaşlarımız binaların içine girdiği takdirde bir şekilde çözüm üreterek elektrik ve doğalgazlarını bağlıyoruz. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle de özellikle depremden etkilenen orta, ağır ve tamamen yıkılmış olan yapılarda oturan, işyerlerini kullanan vatandaşlarımızın deprem tarihi itibariyle birikmiş doğalgaz ve elektrik borçlarını tamamen sildik. Hazine olarak karşılayacağız. Bununla birlikte depremin etkisinin çok yoğun olduğu Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in 2 ilçesinde faturalama işlemleri 3 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. 3 ay sonrada okunacak olan fatura bedelleri de 6 eşit taksitle vatandaşlarımızdan tahsil edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında Türkiye genelinde hem elektrikte hem de doğalgazda indirim yapıldığını açıklamıştı. Elektrikte tüm abone gruplarına yüzde 15. Doğalgazda ise büyük tüketici ve sanayicilerimiz başta olmak üzere yüzde 20'lik indirim söz konusu oldu" dedi.

KARADENİZ GAZI MÜJDESİ

Birçok projenin açılışıyla alakalı hazırlıklar yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "İnşallah Ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkaracağız. 27 Nisanda nükleer taze yakıtı Akkuyu'ya Mersin'e getireceğiz. Orası nükleer tesis hükmüne kavuşacak. Onunla alakalı hazırlıklar yapılıyor. Saros için getirmiş olduğumuz FSAU gemimiz aslında geldi fakat deprem ve diğer gündemin yoğunluğundan dolayı açılışını yapamadık. Yine avrupanın en büyük güneş santrali projesini de tamamladık. İnşallah en kısa sürede de Konya Karapınar'da da onun açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

KARDEŞLERİMİZİ MİSAFİR EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, zor günler geçirdik. Her geçen gün bir önceki günden daha güçlü olduk. Bugün çok daha güçlüyüz. Artık şehirlerimizde hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar atıyoruz. Yoğun bir şekilde prefabrik kentlerin ve konteyner kentlerin yapımı ve imalatları devam ediyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızı buralara yerleştirme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. İskenderun'da da önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Amacımız bu kadar zorlu günlerden sonra vatandaşımıza biraz daha rahat nefes aldırmak. Burada bulunduğumuz İskenderun limanları deprem sırasında da çok önemli bir vazife gördüler. Özellikle denizden gelen lojistiğin buraya sağlanması ve tahliyelerin konusunda havalimanlarımız, karayollarımız gibi limanlarımızda çok önemli bir işlev gördüler. Biraz sonra iftarı yapacağımız gemimizde de binlerce Hataylı kardeşimizi misafir ediyoruz. Bizim özel girişimcilerimizin katkılarıyla birlikte kruvazer gemilerimizde de depremzedelerimizi ağırlama imkanına kavuştuk. Onlarda bizi rahatlatan araçlardan birisi oldu. geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesindeki suyun yükselmesi ve şehir içerisindeki yaşantısı etkisiyle de burada inceleme yaptık. Acil olarak özellikle lodos ve rüzgar etkisiyle şehir içerisine giren suyun engellenmesi amacıyla güçlendirme yaptık ve deprem nedeniyle aralarında olan ayrışmaları kapattık. Bu geçici bir çözümdü. Kalıcı bir çözüm içinde hem hocalarımız hem de projeci arkadaşlarımız çalışıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde kalıcı projelerimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.