SON DAKİKA:

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN KANDİL AĞZI İLE AÇIKLAMA

HDP'li Temelli, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Adına ittifak denilen bu despotlar kümesi seçim sonrası mevcut otoriter rejimi hızla yarı diktatörlüğe dönüştürme peşinde. Masayı devirip demokratik çözümün başlıca muhatabı olan Öcalan'a mutlak tecrit koşullarını süreklileştiren, hukuk devleti ve demokratik kurumlar adına ne varsa tasfiye eden ve ülkeyi büyük bir çöküşe sürükleyen Erdoğan yancılarıyla beraber diktatörlüğün hayalini kurmakta." şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Temelli'nin kullandığı dilin Kandil'deki teröristler ile birebir benzerlik göstermesi dikkat çekti.

MUHALEFETE BİRLİK ÇAĞRISI

Temelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kazanmaması için muhalefet olarak birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.