SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Özrü kabahatinden büyük’ dedirten seccade açıklaması! Milleti suçladı...

KEMAL KILIÇDAROĞLU SECCADEYE AYAKKABI İLE BASTI

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir milletvekili adayı ile yaptığı görüşme sonrası fotoğraf çektirdi. Bu sırada yerde 2 seccade bulunuyordu. Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun beraber yer aldığı fotoğrafta, Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı. Bu fotoğrafın yayılması ile Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

CHP'Lİ TROLLER VE FETÖ'CÜ HESAPLAR FOTOŞOP DEDİ

CHP'li troller ve FETÖ'ye destek veren hesaplar anında devreye girdi. Tepkilerin önü fotoşop denilerek kesilmek istendi. Ancak fotoğrafın gerçek olduğu kısa sürede netlik kazandı. Bu kez de seccadenin kutsal bir anlamı olmadığı üzerinden savunmaya geçildi.