Sözcü yazarının asılsız iddiasına 5 kuruşluk tazminat

Sözcü yazarı Rahmi Turan, 2019'daki köşe yazısında bir CHP'linin Saray'a giderek Erdoğan ile görüştüğünü ve CHP Genel Başkanlığı yarışı için destek aldığı iddiasını gündeme getirmişti. Turan, daha sonra bu kişinin Muharrem İnce olduğunu belirtmiş ancak haberi Talat Atilla'dan aldığını belirterek, iddianın yalanlanması üzerine üzgün olduğunu söylemişti. Söz konusu iddialar üzerine Muharrem İnce, Turan ve Atilla hakkında kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

'HAYAL ÜRÜNÜ'

İnce'nin avukatı dava dilekçesinde, Rahmi Turan'ın 20 Kasım 2019'daki köşe yazısında "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi, saray denilen yerde, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' in huzuruna çıktı. Önemli kişi görüştükten sonra, sarayı terk etti" ifadelerini kullanarak bilahare yalanladığı bir habere imza attığını ifade etti. Dilekçede, Rahmi Turan'ın kamuoyu baskısıyla bu haberde saraya giden kişinin Muharrem İnce olduğunu açıkladığını, haberin hayal ürünü ve mesnetsiz olduğunu, tüm ülke gündemini sarstığını, çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edildiğini, davalının haberi aynı zamanda Türk Time adlı haber sitesinin sahibi olan diğer davalı Talat Atilla'dan aldığı aktarıldı. İnce'nin avukatı, Rahmi Turan açısından 5 kuruş, Talat Atilla açısından ise 3 kuruş manevi tazminat talebinde bulundu.

ATİLLA'YA 3 KURUŞ, TURAN'A 5 KURUŞLUK TAZMİNAT

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, Talat Atilla'nın 3 kuruş, Rahmi Turan'ın ise 5 kuruş manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, Talat Atilla'nın, Rahmi Turan'a gerçek olmayan haber nitelikli bilgiyi verdiği ve bu haliyle kendi eylemi nedeniyle ortaya çıkan sonuçtan sorumlu olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme, İnce'nin hukuka uygunluk nedenlerini sağlamaması nedeniyle haksız fiil niteliğinde olduğu anlaşılan yayın nedeniyle kişilik haklarının objektif ve sübjektif olarak ihlal edildiğini ifade etti.

İnce'nin kişilik haklarına saldırı niteliği ve ağırlığı, kamusal ve siyasi kişiliği hususları nazara alınarak manevi tazminat talebinin makul olduğu değerlendirildiği kaydedilen kararda, İnce'nin siyasi kişiliği dikkate alındığında kamuoyunda fazlaca yer tutması nedeniyle bu türden yazılara maruz kalma ihtimalinin ölçüsüz bir şekilde arttığı belirtildi. Kararda, İnce'nin ileri sürdüğü saldırının kınanması ve kararın yayımlanması isteminin kabul edilen kısımla davacının gerekli ve yeterli zarar gideriminin sağlandığı, ilave giderim biçimi takdirine yer olmadığı yönünde davanın kısmen kabulüne karar verildiği aktarıldı.